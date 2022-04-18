Заслуженный учитель России раскритиковал изучение истории с первого класса

Для изучения истории с первого класса детям необходим «минимальный жизненный опыт», которого у них практически нет, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров, комментируя соответствующее заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Педагог подчеркнул также, что часть школьников в таком возрасте «ещё не умеют толком читать и писать, а изучение истории требует хоть какого-то элементарного овладения данными навыками».
Не забываем и о психике детей. Мы же будем говорить о сражениях, о трагедиях. Ими, увы, наполнена история. Может быть травмирована ещё неустойчивая психика детей: я лично вижу сильное воздействие на эмоции ребят 8-9 лет, например, темы о блокаде Ленинграда. Следующий фактор: у многих педагогов начальной школы нет достаточной компетенции, чтоб вести такой многогранный предмет, как история. Причём в содержании предмета «Окружающий мир» элементы исторических знаний присутствуют,— рассказал Снегуров.
Эксперт добавил, что детям в начальной школе лучше знакомиться с историческими реалиями, например, во время музейных уроков, прогулок, экскурсий, школьных мероприятий. Но с четвёртого класса можно ввести обзорный курс по истории России, аналогичный тому, что уже когда-то существовал. На данный момент системное изучение истории в российских школах начинается с пятого класса.