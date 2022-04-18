Заслуженный учитель России раскритиковал изучение истории с первого класса

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Из-за проблем с поставками комплектующих в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Аналитики отмечают, что потребителям не так важна экологическая безопасность, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе, пишет «Коммерсант».

Правительство России подготовило проект постановления о «правилах оценки соответствия колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям: предполагается, что для легковых машин,...