Заслуженный учитель раскритиковал обвинения двоечников в бедности России

https://static.news.ru/photo/d04ed686-c792-11eb-9b5d-96000091f725_660.jpg Евгений Ямбург Фото: mpgu.su

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург раскритиковал заявление ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, обвинившего двоечников в бедности России. В беседе с НСН преподаватель напомнил, что многих известных писателей в школе оставляли на второй год.

По мнению Ямбурга, сейчас нужно заниматься реальными проблемами в сфере образования на всех уровнях, а не искать виноватых. Он также подчеркнул, что бедность людей связана как с экономическими, так и с политическими причинами. В то же время жизнь показывает, что многие школьники, которые плохо учились и даже оставались на второй год, потом становились приличными людьми.

Пару раз на второй год оставляли Чехова. Часто неординарным детям тошно идти по программе, они идут своим, особым путём, у них есть альтернативные возможности и способности. Поэтому я бы так размашисто, как уважаемый ректор, не оценивал, — отметил заслуженный учитель.

Как заявил ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, экономическая неуспешность и бедность россиян начинается с неуспеваемости в школе, отставания от образовательной программы. По его словам, сейчас в каждом классе в среднем не справляется с программой почти треть учеников, что является причиной проблем в будущем.