Заслуженный учитель предложил вернуть в школы игру в классики Заслуженный учитель Просвиркин: лапта и классики помогут заменить школьникам смартфоны

Фото: shutterstock.com

Вводить в школьную программу различные развивающие спортивные игры, в том числе лапту и классики, необходимо, чтобы заменить детям смартфоны, считает заслуженный учитель России Владимир Просвиркин. В беседе с «Царьградом» педагог отметил, что игры развивают физическую силу, ловкость и даже налаживают отношение в коллективе.

Помните, были классики и всё остальное? Конечно, это всё надо вводить. Постоянно надо менять. Мы просто зациклились, понимаете. С одной стороны, цифровизация — правильно и полезная, нужная вещь. А с другой стороны, она накладывает свой определённый отпечаток. Поэтому нам надо балансировать, — отметил учитель.

Просвиркин считает, что надо ввести и другие игры, которые были популярны раньше наравне с лаптой. Это, по мнению заслуженного учителя, позволит увлечь детей и даст им возможность больше времени общаться друг с другом вживую, поскольку смартфоны — не лучшее средство для коммуникации школьников.

Педагог предложил разработать и аналоги зарубежным компьютерным играм, что также должно наладить отношения внутри класса.

В Минпросвещении ранее сообщили, что в российских школах появится курс игры в лапту. Программа составлена для учащихся школ всех возрастов. По данным ведомстства, инициатива направлена на развитие физического здоровья и нравственности.