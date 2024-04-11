Заслуженный строитель не исключил сноса части затопленного Орска Заслуженный строитель Алексеев: часть домов в затопленном Орске придется снести

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Часть домов в затопленном Орске, скорее всего, придется снести, рассказал NEWS.ru заслуженный строитель Московской области Юрий Алексеев. По его словам, часть зданий также потребует капитального ремонта.

Это вопрос, требующий специальных технических обследований. Нужно решать на месте. Есть дома, которые просохнут и будут дальше жить. А есть дома, которые требуют капитального ремонта либо сноса. Нужно проверять на месте и делать заключение по каждому дому. Нельзя исключать вероятность, что затопленные дома придется сносить, — считает Алексеев.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев призвал привлечь к ответственности лиц, виновных в разрушении дамбы в Орске. Он не исключил, что в ходе расследования могут быть выявлены случаи хищения бюджетных средств.

До этого комиссии по оценке ущерба начали работать на территориях, где отступил паводок в Орске. По последним данным, уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров. В зоне подтопления оказались 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.

Пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила об эвакуации 7800 человек из подтопленных районов после прорыва дамбы и аномальных паводков. При этом наиболее сильные последствия стихии наблюдаются в Орске, Оренбурге и Бузулуке. Для всех эвакуированных граждан созданы необходимые бытовые условия, организовано трехразовое питание.