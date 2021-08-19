Заслуженный пилот России оценил идею по созданию истребителя для Турции

Россия и Турция совместно могут создать новый истребитель на базе Су-57 с возможными элементами американского F-35. В любом случае сотрудничество двух стран будет продуктивным. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Так, ранее США отказались поставлять Турции свои боевые истребители F-35 после приобретения турецкой стороной у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Если же Россия будет помогать Турции в разработке нового истребителя, то та ещё больше отдалится от НАТО, что на руку уже российской стороне, считает эксперт.

Сейчас в мире идёт война на всех уровнях: политическом, социальном, военном. Страны НАТО, Америка в частности, делают всё для того, чтобы затормозить развитие РФ, снизить долю продаж вооружения на мировом рынке, — отметил Сытник.

Россия должна перенимать у других стран их лучшие разработки и технологии, считает пилот. Для этого стоит продуктивно сотрудничать с Турцией, Китаем и Индией. Если это случится, то Россия сможет оторваться от других стран в разработке вооружений, резюмировал Сытник.

Ранее канадцы назвали самые устрашающие самолёты СССР. В Советском Союзе создавались уникальные самолёты, которых боялись в США. Самым лучшим истребителем в этом плане был МиГ-29.