Заслуженный пилот объяснил снижение цен на авиабилеты по России

Снижение цен на авиабилеты в России связано с желанием российских авиакомпаний сделать рейсы рентабельными. Об этом сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Как отметил эксперт, после пикового сезона самолёты по-прежнему должны будут продолжать летать даже себе в убыток, поскольку по закону авиаперевозчики не имеют права прекратить полёты из-за нерентабельности.

Сытник напомнил, что рентабельным считается рейс при заполняемости самолёта от 70% до 80%.

Пик перевозок начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября. За эти четыре месяца компании должны набрать «жирку», чтобы хватило на оставшиеся восемь месяцев, — отметил он.

После того как спрос падает, компании начинают летают полупустыми только из-за того, что цена билета велика и люди предпочитают другой вид транспорта — железную дорогу или автомобили. Тогда для того, чтобы заполняемость кресел достигла хотя бы 75%, компании снижают цены, пояснил Сытник.

Кроме того, по его словам, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поддержать те компании, которые обеспечат перевозки. Они получат дотации на стоимость топлива, а также им облегчат налоговое бремя.

То есть авиакомпании всё равно свои деньги будут получать, только не в чистом виде, — добавил авиаэксперт.

Ранее сообщалось, что перелёты по России стали в среднем на 30% дешевле, чем в 2020 году. Речь идёт о среднем чеке в период с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека.