Заслуженный пилот объяснил снижение цен на авиабилеты по России
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:34, 23 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Снижение цен на авиабилеты в России связано с желанием российских авиакомпаний сделать рейсы рентабельными. Об этом сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Как отметил эксперт, после пикового сезона самолёты по-прежнему должны будут продолжать летать даже себе в убыток, поскольку по закону авиаперевозчики не имеют права прекратить полёты из-за нерентабельности.
Сытник напомнил, что рентабельным считается рейс при заполняемости самолёта от 70% до 80%.
Пик перевозок начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября. За эти четыре месяца компании должны набрать «жирку», чтобы хватило на оставшиеся восемь месяцев, — отметил он.
После того как спрос падает, компании начинают летают полупустыми только из-за того, что цена билета велика и люди предпочитают другой вид транспорта — железную дорогу или автомобили. Тогда для того, чтобы заполняемость кресел достигла хотя бы 75%, компании снижают цены, пояснил Сытник.
Кроме того, по его словам, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поддержать те компании, которые обеспечат перевозки. Они получат дотации на стоимость топлива, а также им облегчат налоговое бремя.
То есть авиакомпании всё равно свои деньги будут получать, только не в чистом виде, — добавил авиаэксперт.
Ранее сообщалось, что перелёты по России стали в среднем на 30% дешевле, чем в 2020 году. Речь идёт о среднем чеке в период с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека.