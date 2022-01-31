Заслуженный эколог перечислила задачи, которые выполняют зоопарки

Зоопарки выполняют ряд важных задач, среди которых изучение поведения и размножения его обитателей, а также просвещение людей, утверждает главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог РФ Наталья Дронова. По её словам, можно назвать несколько видов животных, популяцию которых удалось сохранить исключительно благодаря зоопаркам, пишет URA.RU.

Есть три важные цели: культурно-просветительские, научные, то есть это изучение поведения животных, изучение их размножения, что потом позволяет работать с животными в природе. Важные исследования для изучения поведения, экологии животных, которые можно использовать для разных проектов по сохранению этих видов. И участие в программах по реинтродукции, то есть исчезнувшие в природе животные могут возвращаться, используя поголовье, которое сохранилось в зоопарках, — пояснила Дронова.

В качестве аргумента своей позиции она привела в пример зубра. По словам эколога, это животное полностью исчезло в дикой природе, однако популяцию удалось частично восстановить благодаря особям из зоопарков и питомников.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил запретить салюты рядом с питомниками для животных. По словам Бурматова, в настоящее время пиротехнику можно использовать в любых местах, где нет специальных запретов. При этом депутат считает, что для запуска фейерверков следует определить специальные площадки.