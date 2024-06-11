Заслуженный артист России Кондратьев ушел из жизни

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Заслуженный артист России Юрий Кондратьев ушел из жизни 10 июня, сообщается на странице Театра кукол Новосибирска во «ВКонтакте». Актеру было 74 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушел из жизни замечательный артист, заслуженный артист России — Юрий Кондратьев, — говорится в сообщении.

В театре добавили, что зрителю Кондратьев запомнился ролями Карабаса-Барабаса в постановке «Приключения Буратино», короля в «Золушке», визиря в «Волшебной лампе Аладдина» и многим другим. Артист был неоднократным лауреатом театральной премии «Парадиз».

Дочь артиста Елена Кондратьева также прокомментировала смерть своего родителя. Она написала во «ВКонтакте» только одну фразу: «Не успела».

Ранее стало известно, что ушла из жизни советская актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева, ей было 94 года. Ее экранный дебют состоялся в 1953 году. Тогда актриса снялась в фильме «Весна в Москве».

После этого Елекоеву пригласили еще в несколько кинокартин, среди которых «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс», «Ищу человека», «Дневник директора школы», «Тарантул» и другие. Последняя работа актрисы — многосерийный детектив «Адвокат», вышедший на ТВ в 1990 году. Известно, что Елекоева несколько лет жила в США.