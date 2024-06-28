В России предложили новые правила для мигрантов Москалькова: трудовые мигранты могут начинать учить русский язык в своих странах

Фото: Александр Поготов/РИА Новости

Трудовым мигрантам стоит начинать изучать русский язык и основные положения законодательства России в своих странах, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В беседе с журналистами по итогам приема граждан в посольстве Киргизии она добавила, что для этих целей можно было бы создать специальные образовательные учреждения, передает ТАСС.

Считаю, что очень важна просветительская работа непосредственно на территории другой страны, в данном случае Киргизской Республики, Казахстана, Узбекистана с тем, чтобы людям объясняли российское законодательство, были какие-то организации, которые могли бы ознакомить с российским законодательством, — отметила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что специализированные учреждения помогли бы людям подготовиться к выезду в Россию и полноценной жизни в стране.

Ранее стало известно, что депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, согласно которому детей иностранцев, не имеющих российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы. Предполагается, что для этого с ними будут проводить собеседования.

Если же проверка покажет неудовлетворительный результат, то в приеме в учебное заведение может быть отказано. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об образовании».