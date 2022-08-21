Заслуженная артистка России Марина Адашевская умерла на 96-м году жизни

Фото: bdt.spb.ru

Марина Адашевская

Актриса Большого драмтеатра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге (БДТ), заслуженная артистка России Марина Адашевская умерла на 96-м году жизни, сообщение об этом опубликовала пресс-служба БДТ. Актриса выступала в театре более 60 лет.

21 августа ушла из жизни заслуженная артистка России, одна из старейших актрис БДТ Марина Константиновна Адашевская. Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив, — говорится на сайте драмтеатра.

Адашевская родилась 4 мая в 1927 году в Ленинграде. Она окончила студию при БДТ в 1947 году. К труппе актриса присоединилась в 1950 году. За это время она сыграла в следующих спектаклях: «Слуга двух господ», «Синьор Марио пишет комедию», «Ханума», «Кошки-мышки», «Дом, где разбиваются сердца». В 2003 году Адашевскую удостоили звания заслуженной артистки России.

20 августа стало известно о смерти актера и кукловода Сергея Григорьева, озвучивавшего на протяжении многих лет персонажа Филю из детской телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!». Он скончался в возрасте 64 лет в израильском поселении Ткоа. Коллега Григорьева Наталья Голубенцева сообщила, что артист умер от инфаркта.