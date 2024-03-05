Британские выживальщики запасаются едой до 2047 года на случай конца света

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Первые 36 часов после конца света являются решающими для выживания, сообщил британский выживальщик и основатель магазина Preppers Shop Линкольн Майлз. По его словам, которые приводит Daily Star, в обязательный набор для выживания после апокалипсиса входят сублимированные продукты до 2047 года, защитный костюм, а также руководство по тому, как жить без спутниковой и других средств связи.

Какова бы ни была угроза — будь то погода, другие люди или стихийное бедствие — первый шаг — уйти от нее и разработать план Б. Что, если ваша машина сломается? Что, если мост, по которому вы хотели перейти, рухнул? Что, если у вас нет водоснабжения? Вы должны быть готовы к этому, — сказал он.

В свою очередь выживальщик Ли Прайс предупредил об угрозе мировой войны. По его мнению, мир находится «на острие ножа», и подготовка к концу света является не безумием, а дальновидным подходом к жизни.

Испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла ранее заявил, что мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье. Он пояснил, что это редкое явление способно разрушить электросеть по всей Земле или нарушить работу спутников и буквально оставить людей без выхода в интернет.