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Защитники ЛГБТ атаковали «ВкусВилл» в TikTok

14:36, 06 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российская сеть «ВкусВилл» удалила с сайта рекламу под заголовком «Рецепты семейного счастья», на которой якобы была изображена женская однополая пара. Сторонники ЛГБТ-движения, однако, не планируют спускать с рук произошедший скандал. Защитники сообщества атаковали магазины через социальную сеть TikTok.

Представители ЛГБТ-сообщества и просто сторонники организовали флешмоб: они расклеили листовки с надписями «Позор» и «Мы не ошибка» на дверях магазинов. Некоторые из них оставили у порога магазинов сети купленные продукты. Прогрессивная молодёжь призвала таким образом бойкотировать «ВкусВилл».

Если ваша компания считает самых беззащитных людей «ошибкой», то таких, как я, — людей, которые им сочувствуют — ваша компания больше не увидит, — высказался один из сторонников.

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Многие из них заявили, что были постоянными покупателями сети. После скандала они не хотят возвращаться во «ВкусВилл» за покупками. Другой молодой человек признался, что раньше даже не слышал о «ВкусВилле», но теперь хотел бы по приезде в Москву подойти к магазину и плюнуть на дверь. В описании он, однако, отметил, что делать так не будет.

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Накануне «ВкусВилл» выпустил на своём сайте материал, в котором несколько семей призывали покупать продукцию сети. Одна из семей состояла из матери, двух дочерей и невесты одной из дочерей. Пользователи сочли это пропагандой ЛГБТ-ценностей, разразился скандал, и руководству компании пришлось выпустить официальное письмо с извинениями.

Резонансная статья была удалена, и нестандартную семью в рекламе на сайте и в соцсетях заменили на обычную, с разнополыми родителями, детьми и собакой.

Ранее опрошенные NEWS.ru представители ЛГБТ-сообщества не поддержали действия компании. Они заявили, что больше не придут за покупками в магазины этой сети. Речью о скандале с ЛГБТ-рекламой «ВкусВилл» разразилась и телеведущая Ксения Собчак.

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