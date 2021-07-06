Защитники ЛГБТ атаковали «ВкусВилл» в TikTok

Российская сеть «ВкусВилл» удалила с сайта рекламу под заголовком «Рецепты семейного счастья», на которой якобы была изображена женская однополая пара. Сторонники ЛГБТ-движения, однако, не планируют спускать с рук произошедший скандал. Защитники сообщества атаковали магазины через социальную сеть TikTok.

Представители ЛГБТ-сообщества и просто сторонники организовали флешмоб: они расклеили листовки с надписями «Позор» и «Мы не ошибка» на дверях магазинов. Некоторые из них оставили у порога магазинов сети купленные продукты. Прогрессивная молодёжь призвала таким образом бойкотировать «ВкусВилл».

Если ваша компания считает самых беззащитных людей «ошибкой», то таких, как я, — людей, которые им сочувствуют — ваша компания больше не увидит, — высказался один из сторонников.

Многие из них заявили, что были постоянными покупателями сети. После скандала они не хотят возвращаться во «ВкусВилл» за покупками. Другой молодой человек признался, что раньше даже не слышал о «ВкусВилле», но теперь хотел бы по приезде в Москву подойти к магазину и плюнуть на дверь. В описании он, однако, отметил, что делать так не будет.

Накануне «ВкусВилл» выпустил на своём сайте материал, в котором несколько семей призывали покупать продукцию сети. Одна из семей состояла из матери, двух дочерей и невесты одной из дочерей. Пользователи сочли это пропагандой ЛГБТ-ценностей, разразился скандал, и руководству компании пришлось выпустить официальное письмо с извинениями.

Резонансная статья была удалена, и нестандартную семью в рекламе на сайте и в соцсетях заменили на обычную, с разнополыми родителями, детьми и собакой.

Ранее опрошенные NEWS.ru представители ЛГБТ-сообщества не поддержали действия компании. Они заявили, что больше не придут за покупками в магазины этой сети. Речью о скандале с ЛГБТ-рекламой «ВкусВилл» разразилась и телеведущая Ксения Собчак.