Защитникам курьеров пригрозили иноагентством и военкоматом Активистка Коробкова потребовала профсоюз «Курьер» отказаться от сторонника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Активистка Анна Коробкова (вероятно, псевдоним), называющая себя профессиональным доносчиком, потребовала профсоюз «Курьер» отказаться от его сторонника Олега Жукова и пригрозила статусом иноагента, сообщила организация в Telegram. Как следует из опубликованного письма, Коробкова также намекнула на внимание военкоматов к членам «Курьера». Представители профсоюза назвали ее утверждения клеветой и заверили, что Жуков не высказывался о военной операции на Украине.

Анна оклеветала нашего товарища, заявив, якобы он высказывался об СВО. <...> Угроза вызывает удивление, так как профсоюз не зарегистрирован как организация, в нем нет фиксированного членства. Кого же планируется признать иноагентом? — задались вопросом в профсоюзе.

«Курьер» опубликовал обращение женщины, в котором та обвиняет активиста Олега Жукова в интервью для «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Она также утверждает, что службы доставки, которым профсоюз «надоел», с радостью передадут военкоматам данные на его участников.

С вниманием Коробковой уже сталкивались адвокат Калой Ахильгов, адвокат Анастасия Руденко, журналист Иван Жилин, антрополог Александра Архипова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Активистка объясняла свою деятельность нежеланием платить репарации после окончания боевых действий на Украине. Термин донос для своих жалоб она считает правильным, так как никогда не просит выгоды для себя.