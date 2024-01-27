Участник митинга в Баймаке скончался после задержания Один из задержанных участников митинга в Баймаке умер из-за интоксикации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Башкирии, задержанный за участие в митинге в Баймаке, скончался в автозаке по дороге в суд, сообщает МК.ru со ссылкой на осведомленный источник. По информации издания, причиной смерти послужила интоксикация.

Предположительно, мужчина употребил суррогатный алкоголь в Зилаирском районе, где находился у своего дедушки. Там его и задержали правоохранители, он был в состоянии опьянения.

По дороге в Уфу в районе Белорецка он почувствовал себя плохо, но помощи ни у кого не просил и ни на что не жаловался. Задержанному вызвали скорую помощь, — заявил источник.

Он добавил, что прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Проводится проверка, полиция устанавливает происхождение алкоголя.

Ранее Советский районный суд Уфы арестовал четверых участников несанкционированных митингов в Баймаке. Они останутся под стражей как минимум до 17 марта. Троим фигурантам вменили статью об участии в массовых беспорядках, а четвертый проходит обвиняемым по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Жители Башкирии стали выходить на митинги в поддержку местного экоактивиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с 15 декабря. Его приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в разжигании ненависти. Во время несанкционированных акций, пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Алсынов ранее руководил общественной организацией «Башкорт» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).