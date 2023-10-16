Защитник Савченко и Pussy Riot: чем известен Фейгин, почему его разыскивают МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина

Фото: Global Look Press

Марк Фейгин

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), уехавшего на Украину, следует из базы ведомства. Что о нем известно, где он сейчас, в чем его подозревают?

Почему Фейгина объявили в розыск

Бывший адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным ТАСС, он подозревается в распространении недостоверной информации о российской армии.

«Фейгина объявили в розыск, так как он подозревается по делу, возбужденному СК по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ)», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что ему также грозит штраф до 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности иностранного агента в уполномоченный орган (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Чем известен Фейгин, кого защищал

Марк Фейгин родился в 1971 году в Самаре. В конце 1980-х — начале 1990-х занялся политической деятельностью. В период с 4 января 1994 года по 17 декабря 1995 года был депутатом Государственной думы.

В качестве адвоката стал работать с 2000-х годов. Известность Фейгин получил как один из юристов по резонансному делу панк-группы Pussy Riot, участницы которой устроили «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года. 26 февраля полиция возбудила по факту происшествия уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Также Фейгин представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко, которая была осуждена в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 30 тысяч рублей. Позднее ее выдали Украине.

Также Фейгин защищал осужденного за организацию массовых беспорядков на Манежной площади Леонида Развозжаева, бывшего главу меджлиса крымских татар (запрещенная в РФ и ликвидированная организация) Мустафу Джемилева, гражданина Украины Романа Сущенко, осужденного за шпионаж.

Когда Фейгина лишили статуса адвоката и признали иноагентом

В апреле 2018 года Совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Марка Фейгина статуса адвоката, сообщила его коллега Сталина Гуревич, заявление которой стало основанием для рассмотрения этого вопроса.

«Сегодня Совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката», — пояснила тогда Гуревич.

8 апреля 2022 года Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов шесть человек, среди которых числился и бывший адвокат Марк Фейгин. Позже юрист обжаловал решение Минюста в суде и потребовал исключить его из списка, однако суд ему в этом отказал.

В настоящее время Фейгин уехал из России на Украину и ведет YouTube-канал. На него подписаны более 2 млн человек. Там он, в частности, обсуждал ситуацию на Украине с бывшим советником офиса президента страны Алексеем Арестовичем.

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