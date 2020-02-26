Иркутский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты Заура Дадаева, который отбывает наказание за убийство Бориса Немцова, на решение суда первой инстанции о переводе его из колонии в тюрьму.
Оно было принято в декабре 2019 года на основании ходатайства руководства исправительного учреждения, где Дадаев находится в настоящий момент, из-за злостного нарушения им порядка,
Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в Москве. Исполнителями преступления были признаны пять человек, включая Дадаева. Они были приговорены к различным срокам заключения. Дадаева осудили на 20 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились фото застолья в иркутской колонии, в котором принимал участие и Дадаев. На снимках он сидит в окружении силовиков, на столах — шашлыки, соки и фрукты.
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