https://static.news.ru/photo/60e9562a-586e-11ea-9857-fa163e074e61_660.jpg Заур Дадаев Фото: АГН «Москва»

Иркутский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты Заура Дадаева, который отбывает наказание за убийство Бориса Немцова, на решение суда первой инстанции о переводе его из колонии в тюрьму.

Оно было принято в декабре 2019 года на основании ходатайства руководства исправительного учреждения, где Дадаев находится в настоящий момент, из-за злостного нарушения им порядка, сообщает «Интерфакс». Согласно решению суда, Дадаев должен отправиться в тюрьму на три года.

Борис Немцов был убит в феврале 2015 года в Москве. Исполнителями преступления были признаны пять человек, включая Дадаева. Они были приговорены к различным срокам заключения. Дадаева осудили на 20 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились фото застолья в иркутской колонии, в котором принимал участие и Дадаев. На снимках он сидит в окружении силовиков, на столах — шашлыки, соки и фрукты.