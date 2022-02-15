Защите Навального отказали в переносе рассмотрения дела

Адвокатам осуждённого оппозиционера Алексея Навального отказали в переносе судебного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии в Покрове Владимирской области после их жалобы на ненадлежащие условия, передаёт «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). 15 февраля Лефортовский суд проводит выездное заседание в ИК-2 по делам против Навального о мошенничестве и неуважении к суду, которые ранее объединили в одно производство.

Вопрос о проведении судебного заседания в колонии подняли адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. На вопрос Михайловой, почему не было принято решение провести заседание в Петушинском суде, представитель прокуратуры ответила, что такие заседания «не экзотика и не редкость, в том числе на территории СИЗО и исправительных учреждений». После этого суд отказался откладывать заседание.

Сам Навальный, в свою очередь, пожаловался на нарушение прав из-за того, что ему не разрешили переодеться в гражданскую одежду.

Что касается одежды, понятно, что для вас это мелкий технический вопрос. Но я не понимаю, почему меня должны судить в робе? — сказал оппозиционер.

Судья на это ответила, что тоже находится на заседании без телефона и ноутбука, в котором находятся материалы дела. Она сослалась на «особенный режим» в учреждении.

По четырём эпизодам дела о мошенничестве Навального обвинили в хищениях на общую сумму 2 млн 693 тысячи 503 рубля.

Ранее Росфинмониторинг внёс Алексея Навального, а также его соратников Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади в реестр террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что оппозиционеру разрешили пообщаться с супругой Юлией Навальной во время технического перерыва. 14 февраля она опубликовала пост в Instagram, в котором потребовала допустить её на заседание суда.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце декабря 2020 года. Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело — о неуважении к суду — связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вынесла Навальному приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко. Изначально оба эпизода расследовали отдельно, но позже было принято решение объединить их в одно производство.