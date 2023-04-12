Защита Треповой обжаловала арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Защита Дарьи Треповой обжаловала арест девушки, которая была заключена под стражу по обвинению в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Жалоба на постановление Басманного суда поступила во вторник, 11 апреля, рассказали NEWS.ru представители пресс-службы инстанции.

11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е., — подчеркнули в пресс-службе.

Суд во время избрания меры пресечения для Треповой сделал процесс закрытым, сославшись на закрытость некоторых персональных данных. При этом защита обвиняемой настаивала, что все эти данные давно были обнародованы прессой.

Трепова принесла 2 апреля на творческий вечер военкора в кафе статуэтку, начиненную тротилом. Татарский принял подарок и начал отвечать на вопросы зрителей, после чего произошел взрыв. Журналист погиб, еще 40 человек пострадали. Трепова в момент взрыва находилась в помещении, но сразу же покинула его после взрыва.

Ранее стало известно, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии теракта и устанавливается круг предполагаемых сообщников.