Адвокат Стрелкова обжаловал приговор по делу о призывах к экстремизму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Сторона защиты обжаловала приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову по делу о публичных призывах к экстремизму, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Молохова. Ранее Стрелкова приговорили к четырем годам заключения по соответствующей статье.

Сегодня мы получили в Мосгорсуде копию приговора судьи, я подал краткую апелляционную жалобу, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен, — сообщил адвокат.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой называл «правовым беспределом» назначенный Стрелкову срок. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что осужденный всего лишь высказывал свое мнение, право на которое он имеет согласно Конституции РФ.

Приговор вынесли 25 января. Стрелкова признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в связи с чем судья зачитал лишь резолютивную часть приговора. Сторона обвинения запрашивала срок на 11 месяцев больше, чем в итоге назначил суд.