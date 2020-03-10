https://static.news.ru/photo/8a1ccce2-62ec-11ea-8d86-fa163e074e61_660.jpg Руслан Мухатов Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Адвокаты солдата Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье, обжаловали приговор другому срочнику — Руслану Мухатову, получившему условный срок за дедовщину. Шамсутдинов и несколько других солдат проходят потерпевшими по делу Мухатова.

Защита направила апелляцию во Второй восточный окружной суд, оставшись недовольна решением Читинского гарнизонного военного суда, передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

Суд первой инстанции 3 марта оштрафовал Мухатова на 30 тысяч рублей и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Военная прокуратура просила два года колонии-поселения.

Как писал NEWS.ru, рядовой Шамсутдинов вечером 25 октября начал стрелять по сослуживцам при сдаче караула: погибли два офицера, сержант и пять солдат. Несколько СМИ со ссылкой на донесение руководства воинской части командованию заявили, что причиной трагедии стали неуставные отношения в воинской части в Горном.