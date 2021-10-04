Защита Сафронова обжалует продление ареста

Защитники журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, намерены обжаловать его арест. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Талантов, передаёт РИА Новости. Накануне Мосгорсуд продлил Сафронову меру пресечения до 7 января 2022 года. Заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности ряда материалов уголовного дела. Таким образом, общий срок нахождения журналиста под стражей составит полтора года.

Конечно, мы будем обжаловать, — сказал собеседник агентства.

Иван Сафронов был арестован в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Вину Сафронов не признал.

В начале сентября Россию покинул адвокат журналиста Иван Павлов. Причиной стало уголовное преследование в соответствии с частью 1 статьи 310 УК (разглашение данных предварительного расследования). Речь идёт о передаче «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также о сообщении журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.