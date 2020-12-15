Защита Сафронова не подтвердила получение им денег за гостайну

https://static.news.ru/photo/3e45e11e-3edd-11eb-9604-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не может подтвердить, что он получал деньги за передачу сведений, составляющих государственную тайну, иностранной спецслужбе. Как пояснил адвокат Дмитрий Катчев, доступа к материалам следствия он не имеет.

Следствие не знакомило нас с материалами, в принципе подтверждающими передачу им секретных сведений иностранным спецслужбам, тем более — с доказательствами получения за это денег. Сафронов не признает вину в госизмене, его позиция не менялась с начала его уголовного преследования, — приводит слова юриста ТАСС.

Катчев отметил, что он не может комментировать информацию о получении Сафроновым денег, появившуюся в ряде СМИ. Поскольку следствие не разглашает материалы дела, источник этой информации адвокату неясен. Соответственно, её нельзя считать достоверной.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

Как ранее писал NEWS.ru, Сафронов уже несколько раз обсуждал со следователем и со своими близкими возможность досудебного соглашения. Адвокаты пытаются отговорить его от этого шага, акцентируя внимание на риске преследования самого Сафронова и его близких в течение «всей жизни».