Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны России Тимура Иванова из-под стражи, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева. Ранее стало известно, что сторона защиты подала апелляцию в связи с решением поместить Иванова под арест по делу о взятках.

Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу, — заявил Балуев.

Ранее адвокат Иванова сообщил, что защитой подана апелляционная жалоба на избрание замминистра обороны меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды. По данным источников в правоохранительных органах, следствие устанавливает причастность замминистра к другим преступлениям.

Один из учредителей организации «Олимпситистрой» ранее дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.

Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)

Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью

Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми

Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Фото: Социальные сети

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013

Светлана Захарова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Светлана Захарова

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова

Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем

Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Светлана Захарова и Тимур Иванов

Мария Китаева

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Мария Китаева

Тимур Иванов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Тимур Иванов

Тимур Иванов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тимур Иванов