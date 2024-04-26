Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны РФ Иванова Адвокат Балуев: защита предложит залог за освобождение замглавы МО Иванова

Фото: t.me/moscowcourts

Тимур Иванов

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны России Тимура Иванова из-под стражи, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева. Ранее стало известно, что сторона защиты подала апелляцию в связи с решением поместить Иванова под арест по делу о взятках.

Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу, — заявил Балуев.

Ранее адвокат Иванова сообщил, что защитой подана апелляционная жалоба на избрание замминистра обороны меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды. По данным источников в правоохранительных органах, следствие устанавливает причастность замминистра к другим преступлениям.

Один из учредителей организации «Олимпситистрой» ранее дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.