Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны России Тимура Иванова из-под стражи, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева. Ранее стало известно, что сторона защиты подала апелляцию в связи с решением поместить Иванова под арест по делу о взятках.
Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу, — заявил Балуев.
Ранее адвокат Иванова сообщил, что защитой подана апелляционная жалоба на избрание замминистра обороны меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды. По данным источников в правоохранительных органах, следствие устанавливает причастность замминистра к другим преступлениям.
Один из учредителей организации «Олимпситистрой» ранее дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Социальные сети
Светлана Захарова и Тимур Иванов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети
Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013
Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013