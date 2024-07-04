Защита Попова подала заявление о госизмене Защита генерала Попова подала заявление в СК о возбуждении дела о госизмене

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иван Попов

Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова подала заявление в Следственный комитет РФ после объявления бывшего военного в розыск на Украине, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский. По его словам, защита настаивает на возбуждении уголовного дела о государственной измене на нескольких лиц. Данные о генерале в Службу безопасности Украины могли попасть только вследствие шпионажа или слива документов в открытый доступ, уточнил он.

Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж, — отметил Буйновский.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией. Сам генерал заявляет, что он занимался возведением обороны, которая оказала переломный эффект в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что Попову в окончательной редакции было предъявлено обвинение. Как уточнили в Следкоме РФ, следователи добавили ему к статье о мошенничестве в особо крупном размере обвинение в служебном подлоге.