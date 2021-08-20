Защита осуждённого за шпионаж американца попросит перевести его в США

Защита осуждённого в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана будет ходатайствовать, чтобы он мог отбывать наказание на родине. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на адвоката Ольгу Карлову.

Ходатайство о переводе Уилана в США готово. До конца недели мы его подадим в Мосгорсуд. Удовлетворят его или нет, зависит от воли двух государств. Если между РФ и Соединёнными Штатами есть договорённость, то судья её оформит в своём решении юридически. Мы подаём это ходатайство с большой надеждой на успешное решение по нему, — рассказала юрист.

Она добавила, что руководство колонии, где находится подзащитный, до сих пор не позволило поговорить с ним по телефону. Карлова подала по этому поводу жалобу в прокуратуру.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в московской гостинице «Метрополь» и затем обвинён по статье «Шпионаж», его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее Пол Уилан попросил президента США Джо Байдена вернуть его домой и заявил, что задержан несправедливо.