https://static.news.ru/photo/a17548d4-1b42-11ea-a0f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Защита приговорённых к срокам от 19 лет до пожизненного заключения за теракт в метро Петербурга в 2017 году обжалует приговор.

Приговор будет обжалован, — цитирует адвокатов ТАСС.

Как считает следствие, 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов пронёс в метро Петербурга два взрывных устройства. Одно из них сумели вовремя обезвредить, а второе Джалилов привёл в действие в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли в результате 15 человек, 67 получили ранения различной степени.

Перед судом предстали 11 обвиняемых (Аброр и Акрам Азимовы, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Бахрам Эргашев, а также Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы), из них 10 отказались признать вину.

Как ранее писал NEWS.ru, 2-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метрополитене — к пожизненному заключению в тюрьме.