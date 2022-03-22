Защита обжалует обвинительный приговор Алексею Навальному

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Верховный суд РФ отказал в удовлетворении ходатайства общества «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) о приостановке решения о его ликвидации, передаёт корреспондент «Интерфакса». Суд также предупредил авторов ходатайства об ответственности за неисполнение судебного решения.

Суд определил: ходатайство об отсрочке решения о ликвидации «Мемориал» не подлежит удовлетворению, — огласила решение судья Алла Назарова. Ранее международное историко-просветительское общество «Мемориал» подало в Апелляционную коллегию Верховного суда документы...