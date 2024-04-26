Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Иванова Адвокат Балуев: защита подала жалобу на арест замминистра обороны РФ Иванова

Защита обжаловала арест замминистра обороны России Тимура Иванова по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева. По его словам, подана апелляционная жалоба на избрание ему соответствующей меры пресечения.

Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей, — заявил Балуев.

Ранее стало известно, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды. По данным источников в правоохранительных органах, следствие устанавливает причастность замминистра к другим преступлениям.

Один из учредителей организации «Олимпситистрой» ранее дал обличающие замглавы МО показания по делу о взяточничестве. Московский бизнесмен является подрядчиком оборонного ведомства. Согласно версии Следственного комитета, Иванов от лица Минобороны предоставлял предпринимателю за откаты более выгодные подряды через электронную систему торгов. Все это происходило в период с 2018 по 2023 год.

Также «Известия» сообщали, что друг задержанного по делу о взятке заместителя министра обороны РФ Сергей Бородин заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Иванова. В СК уточнили, что чиновник вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных работ и работ для нужд Минобороны.