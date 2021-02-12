Защита Навального заявила ходатайство об отводе судьи

https://static.news.ru/photo/7cca366c-6d0c-11eb-a8d3-96000091f725_660.jpg Ольга Михайлова Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием.

Судья продемонстрировала зависимость от обвинения, не обеспечила состязательности сторон. Кроме того, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием, — отметила адвокат.

Отмечается, что за несколько минут с начала рассмотрения дела судья успела сделать два замечания. Одно Навальному — за неуважение к суду, сразу после этого второе замечание — его адвокату.

Кроме того, Михайлова заявляет о предвзятости судьи, которая, по её мнению, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения». В ходе заседания 5 февраля, напоминает адвокат Навального, было вынесено определение о запрете видео- и фотосъёмки. При этом видеозапись велась сотрудниками пресс-службы суда, но была выдана только тем телеканалам, которые освещают процесс с негативными оценками оппозиционера, отмечает Михайлова.

Также защита заявила о незаконности допроса потерпевшего и свидетеля в режиме видеосвязи.

Оппозиционер поддержал ходатайство об отводе.

Я очень разочарован и хочу ещё раз обратить внимание на ваше поведение, когда вы каждый раз, когда свидетели обвинения не могли ответить на вопросы, прерывали процесс и помогали им выйти из зала, чтобы получить консультации от каких-то людей, — обратился Навальный к судье Акимовой.

В настоящее время в Бабушкинском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщалось, в июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).

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