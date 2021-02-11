Защита Навального намерена обжаловать решение о замене ему условного срока

https://static.news.ru/photo/1ddffcf6-6d00-11eb-85a7-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Сторона защиты политика Алексея Навального планирует подать жалобу на решение суда о замене ему условного срока на реальный по уголовному делу «Ив Роше».

Сегодня мы обжалуем решение Симоновского суда, — заявила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

По её словам, 12 февраля истекает последний день срока подачи жалобы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в пятницу утром Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение его уголовного дела об оскорблении ветерана. Возле суда усилили меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Рассмотрение должно было начаться ещё в августе, однако было отложено из-за отравления оппозиционера. В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).