Защитник намерен обжаловать арест губернатора Фургала

https://static.news.ru/photo/c9a8b3b0-c2a7-11ea-98bd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Борис Кожемякин намерен обжаловать решение Басманного суда Москвы о заключении под стражу своего подзащитного — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах.

Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу, — сообщил ТАСС Кожемякин.

Как писал NEWS.ru, ранее суд постановил избрать Фургалу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 сентября 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. Главе региона вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов.