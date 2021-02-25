Защита Любови Соболь обжалует её домашний арест в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/bc155f48-7759-11eb-88a7-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: АГН «Москва»

Защита юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями «иностранным агентом») Любови Соболь планирует обжаловать в ЕСПЧ решение Московского городского суда, по которому она осталась под домашним арестом, рассказал её адвокат Владимир Воронин.

Кроме того, защита хочет подать кассационную жалобу. Воронин сообщил, что считает меру пресечения необоснованной и избыточной, передаёт ТАСС.

Мы считаем меру пресечения моей подзащитной избыточной, необоснованной, а само уголовное дело как минимум странным. Я подам кассационную жалобу на сегодняшнее решение Мосгорсуда, а также обращусь в ЕСПЧ, — отметил он.

25 февраля Мосгорсуд оставил Соболь под домашним арестом. Юриста обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Следствие утверждает, что действия Соболь и других обвиняемых создали «угрозу массового заболевания».

Также под домашним арестом по этому делу находятся брат Алексея Навального Олег, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и другие активисты связанных с Навальным организаций.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления, писал NEWS.ru.