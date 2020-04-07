Защита историка Соколова подала жалобу на продление ему срока ареста

https://static.news.ru/photo/44a87d1a-78df-11ea-a278-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, подала апелляцию на решение суда о продлении ему срока содержания под стражей. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев.

Защита настаивает на смягчении Соколову меры пресечения до домашнего ареста по месту проживания его родителей. По словам адвоката, это даст подзащитному возможность увидеться с ними до оглашения приговора, сообщает РИА Новости.

Убийство аспирантки Соколов совершил в ноябре 2019 года. Он был задержан при попытке избавиться от останков жертвы, тело которой расчленил у себя дома. В качестве мотива преступления он назвал ссору с Ещенко.

Как ранее писал NEWS.ru, решение о продлении ареста Соколову вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Согласно ему, историк проведёт в СИЗО до 24 сентября. Рассмотрение его дела по существу должно начаться 9 апреля.