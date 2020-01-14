https://static.news.ru/photo/343133aa-36bd-11ea-a073-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ходорковский Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) защита Михаила Ходорковского может обратиться в Верховный суд России для пересмотра приговора по второму «Делу ЮКОСа», об этом сообщил адвокат фигуранта.

14 января 2020 года ЕСПЧ не признал политическим «второе дело» против бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-главы финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева.

Однако инстанция посчитала, что права фигурантов были нарушены в соответствии с 7 (Наказание исключительно на основании закона) и 8 (Право на уважение частной и семейной жизни) статьями Конвенции, говорится на сайте ЕСПЧ.

Как писал News.ru, на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд, а Генпрокуратура уже несколько лет пытается выяснить обстоятельства этого дела. Главной целью расследования правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров.