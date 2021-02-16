Защита главреда «Медиазоны» Смирнова обратилась в ЕСПЧ из-за его ареста

https://static.news.ru/photo/8cd76848-706a-11eb-a20e-96000091f725_660.jpg Сергей Смирнов Фото: sergey.smirnov/facebook.com

Адвокаты главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на арест по протоколу о несогласованной акции 23 января.

Мы подали жалобу в ЕСПЧ в связи с многочисленными нарушениями как во время задержания, так и в суде. Основными аргументами для подачи жалобы стали задержание на несколько часов до решения суда, отсутствие в процессе стороны обвинения, её роль на себя взял суд, отбывание наказания до того момента, как рассмотрели апелляцию, а также условия содержания Смирнова в спецприемнике, — заявил адвокат журналиста Александр Передрук РИА Новости.

Смирнов был арестован на 25 суток Тверским судом Москвы по протоколу о несогласованной акции сторонников Алексея Навального 23 января. Журналист сделал репост в Twitter записи, в которой высмеивается сходство Смирнова и вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. При этом на снимке музыканта указаны дата и время проведения несогласованной акции. Позже срок административного ареста был сокращён Мосгорсудом до 15 суток.

Как писал NEWS.ru, 11 февраля Смирнов пожаловался на плохое самочувствие. Он назвал условия в камере «адскими». Из-за жары, недостатка освещения и плохого самочувствия журналист не может читать, а радио в камере не работает. Также он сообщил, что у него поднялось давление до 178/112.