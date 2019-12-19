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Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Ибрагим Эльджаркиев вместо со своим братом был застрелен в столице.

Под арест попал некий Хадриев Б. А., за решёткой он будет оставаться до 18 февраля 2020 года, сообщает ТАСС. Ему предъявлено обвинение за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и...