Следствие собирается избрать меру пресечения в виде ареста или домашнего ареста в отношении бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Об этом заявил член ОНК Москвы, руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.
Он также уточнил место нахождения седьмого фигуранта уголовного дела о хищении у банка «Восточный»,
Александр Цакунов задержан и помещён следствием в ИВС. 20 декабря в Басманном суде в 11.00 мск будет решаться вопрос по мере пресечения, — отметил Хуруджи.
Он добавил, что адвокаты Цакунова ищут помощи у бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пытаются обосновать невозможность ареста.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инвестфонд Baring Vostok подтвердил задержание Александра Цакунова. В фонде считают его задержание «необоснованным» и не сомневаются в его невиновности и исключительной порядочности. Дома у Цакунова прошёл обыск, а его самого допросили в качестве свидетеля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен