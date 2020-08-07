Защита экс-полицейских по делу Голунова хочет допросить главу МВД РФ

https://static.news.ru/photo/2f1cb88c-d896-11ea-884d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев Фото: kremlin.ru

Адвокаты бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, хочет допросить в суде главу МВД РФ Владимира Колокольцева в качестве свидетеля.

Об этом сообщил адвокат обвиняемого Игоря Ляховца Алексей Коврижкин. По его словам, они уже ходатайствовали о допросе Колокольцева, однако им отказали.

Теперь мы будем просить о допросе министра уже в суде. Мы хотим задать ему вопросы о причинах прекращения дела Ивана Голунова. С точки зрения Ляховца, оснований для этого не было, — передаёт слова Коврижкина ТАСС.

Он также подтвердил, что расследование дела закончено и стороны приступают к ознакомлению с его материалами. Первым с ними ознакомиться сам Голунов, затем — обвиняемые, после чего защитой будет принято решение о наличии основания просить вернуть дело на доследование.

В конце января 2020 года суд арестовал по трём статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему находятся в СИЗО, тогда как Денис Коновалов был переведён под домашний арест. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотические вещества были ему подброшены, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Инцидент с Голуновым получил широкий общественный резонанс, через пять дней уголовное преследование в отношении него было прекращено. 14 января 2020 года журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи не установили заказчика по уголовному делу против бывших полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против Ивана Голунова.