Защита Ефремова опровергла вызов жены актёра на допрос

https://static.news.ru/photo/4a69e8f0-6d4a-11eb-8554-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин заявил, что супругу актёра Софью Кругликову не вызывали на допрос по делу о ложных показаниях в суде.

Я общался с Кругликовой около часа дня, никаких повесток она не получала, — сказал РИА Новости юрист.

Ранее Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, рассказал, что ныне лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший его интересы в суде, предлагал «купить свидетелей». Сам экс-адвокат усомнился в том, что актёр действительно дал такие показания. Во-первых, потому что в таком случае он является соучастником преступления, а во-вторых, потому что находился под домашним арестом и вообще не мог знать что-либо о подкупе свидетелей.

Как писал NEWS.ru, уголовные дела в отношении троих выступавших на процессе Ефремова свидетелей возбудили в ноябре 2020 года. Их свидетельства названы заведомо ложными. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность загадочного водителя.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.