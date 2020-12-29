Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала его арест

https://static.news.ru/photo/bbc14476-4b44-11eb-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Защита бывшего схимонаха Сергия подала апелляционную жалобу на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказал его адвокат Иван Миронов.

Он пояснил, что жалоба будет рассматриваться Мосгорсудом, но дата заседания пока не назначена. По словам адвоката, защита настаивает на мере пресечения, не связанной с арестом, сообщает ТАСС.

Бывший схиигумен Сергий был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о самоуправстве (330 УК), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствовании богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным Сергий себя не признаёт.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схиигумена на два месяца. Под стражей он должен пробыть до 28 февраля 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергий помещён в СИЗО-7, в камере он находится один. Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что схимонах отказался от пищи и воды. В столичном управлении ФСИН уточнили, что Сергий не объявил голодовку, а лишь соблюдает пост — он не употребляет некоторые продукты, но о полном отказе от еды и воды речи не идёт.