Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в комбинации показывают хорошие результаты. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске, при использовании обеих вакцин защита от коронавируса составляет более 92%. Его слова передаёт ТАСС.

Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%, — цитирует его агентство.

Вакцина «Спутник V» была зарeгистрирована в Роcсии 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от корoнавируса. На данный момент прeпарат одобрен в 71 стране. «Спутник Лaйт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что ревакцинация через полгода после прививки от коронавируса или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против COVID-19. По словам эксперта, при получении первой дозы вакцины иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок. А при повторном заражении или ревакцинации сработает клеточный иммунитет, который действует более пяти месяцев.