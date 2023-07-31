Защита Беркович обвинила автора экспертизы по делу в антисемитизме Защита режиссера Беркович требует возбудить дело против «деструктолога» Силантьева

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Евгения Беркович

Адвокат режиссера Евгении Беркович Ксения Карпинская сообщила о подаче заявления против заведующего лабораторией деструктологии МГЛУ Романа Силантьева с требованием возбудить против него дело по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды», передает Telegram-канал SOTA с заседания Мосгорсуда. По словам Карпинской, в экспертизе Силантьева, которую использует сторона обвинения, есть антисемитские высказывания.

Силантьев делал экспертизу по документальному спектаклю Евгении Беркович и Светланы Петрийчук «Финист — Ясный сокол», из-за которого было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В нем рассказаны истории женщин, решивших связать свою жизнь с сирийскими террористами.

Режиссер и автор спектакля находятся под арестом с 5 мая.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, нормально ли арестовывать за «произнесенные или написанные слова», сказал, что не знает фамилию Беркович. Он также заявил, что «на Украине за это расстреливают — ну не за это, а за подобное».

На прошлом заседании суда адвокат Сергей Бадамшин представил ответ Российского официального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ о том, что «деструктологическая экспертиза», на которую опирается обвинение, не может быть доказательством. Он пояснил, что деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла и не может соответствовать основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности.