«Защищаем правду!»: Захарова поздравила россиян с Днем защитника Отечества Мария Захарова поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к россиянам в честь Дня защитника Отечества, подчеркнув, что у каждого сейчас свой фронт. В своем Telegram-канале дипломат также отметила, что россияне продолжают защищать Родину, и прикрепила изображения знаменитых полководцев.

С праздником! У каждого сейчас свой фронт, своя передовая. Защищаем Отечество, защищаем правду! — написала она.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись поздравлениями в честь Дня защитника Отечества. Глава государства пожелал главе РПЦ здоровья, успехов и всего самого доброго, а патриарх пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, щедрой помощи божией и успехов «в служении на высоком посту президента России».

Спикер Совета Федерации Валентиной Матвиенко пообещала подарить Владимиру Путину перчатки. Матвиенко не раз отмечала, что глава государства часто появляется на улице без шапки и перчаток.

Помимо этого, стало известно о вручении государственных наград участникам СВО. Награждение провел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, поблагодаривший военных за образцовое выполнение задач.