Заселяющиеся в один номер не должны будут предъявлять свидетельство о браке

https://static.news.ru/photo/63a0409c-ae66-11ea-aea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Приехавшие на отдых туристы не обязаны предъявлять при заселении в гостиницу свидетельство о браке. Об этом заявили в Ростуризме.

У людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, — заявили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора пояснили рекомендации по одноместному размещению в гостиницах. Не рекомендуется размещать в одних номерах людей, которые не контактируют друг с другом в обычной жизни. Эта мера нужна, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования. Она носит рекомендательный характер.

NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзор рекомендовал отельерам уведомлять ведомство при заселении в один номер мужчины и женщины, которые не состоят в браке. Предложено размещать гостей «одноместно или семейно».