Заседание суда по делу историка Соколова перенесли из-за карантина в СИЗО

https://static.news.ru/photo/ef393bea-7a40-11ea-8af6-fa163e074e61_660.jpg Следственный изолятор № 1 «Кресты» Фото: kresty.ru

Суд в Петербурге перенёс первое заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Перенос связан с карантином по коронавирусу, который начал действовать в СИЗО «Кресты».

Судебное заседание <...> не состоится; оно будет отложено, так как подсудимого не доставят из-за карантина в СИЗО-1 («Кресты»), — сообщили в Октябрьском районном суде.

На какой срок переносится заседание, пока неизвестно. В суде уточнили, что рассмотрение дела в формате видеосвязи не предусмотрено, передаёт «Интерфакс».

Убийство аспирантки Соколов совершил в ноябре 2019 года. Он был задержан при попытке избавиться от останков жертвы, тело которой расчленил у себя дома. В качестве мотива преступления он назвал ссору с Ещенко.

Как ранее писал NEWS.ru, решение о продлении ареста Соколову вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Согласно ему, историк проведёт в СИЗО до 24 сентября.