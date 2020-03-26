Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Тестирование на коронавирус нового типа с 25 марта разрешили проводить двум частным лабораториям в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, решение было принято властями после обсуждения такой возможности. Посмотрим, как эта работа будет идти, — отметила она в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с эпидемией...