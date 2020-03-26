Заседание президиума Совета при президенте России по культуре и искусству, которое должно было состояться 25 марта в Санкт-Петербурге, перенесли.
По словам советника главы государства по культуре, секретаря Совета Владимира Толстого, новую дату встречи планируется объявить позднее,
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин 24 марта провёл с правительством совещание. Участники встречи обсудили меры по борьбе с коронавирусом. По словам российского лидера, глава кабмина Михаил Мишустин докладывает в ежедневном режиме о том, какие меры принимаются для того, чтобы остановить распространение заболевания.
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