Заседание по делу Навального перенесли

https://static.news.ru/photo/c413dee8-6d60-11eb-8ef1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судья приняла решение перенести заседание по делу политика Алексея Навального о клевете. Заседание состоится 16 февраля.

Третий раунд рассмотрения дела пройдёт в 10:00 по московскому времени. Суд снова состоится в Бабушкинском районном суде.

Сегодня завершилось уже второе заседание по этому делу, оно длилось около 11 часов. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru вёл текстовый онлайн из зала суда. Видеосъёмка на заседании запрещена.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.