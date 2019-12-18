https://static.news.ru/photo/45b84ba2-218e-11ea-ad75-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета. Участие в нём приняли руководители региональных комиссий, которые подключились к мероприятию при помощи видеосвязи.

Участники одобрили концепцию Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщается на сайте МВД. По словам руководителя ведомства, при формировании целей учли распространение наркотиков с использованием современных технологий.

Так, за две недели до встречи полицейские пресекли деятельность преступной группы по распространению запрещённых веществ в теневом Интернете. Силовики предъявили обвинение 10 участникам сообщества.

Также была затронута тема нарушений при отпуске лекарств в аптеках.

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, с 1 декабря введена уголовная ответственность за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ. Теперь под санкцию статьи 234 Уголовного кодекса подпадает в том числе сбыт «Прегабалина» и «Тропикамида», — подчеркнул Колокольцев.

Кроме того, присутствующие на встрече отметили важность профилактической работы. Они пришли к выводу о необходимости искать новые подходы к ней.