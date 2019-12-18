Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета. Участие в нём приняли руководители региональных комиссий, которые подключились к мероприятию при помощи видеосвязи.
Участники одобрили концепцию Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года,
Так, за две недели до встречи полицейские пресекли деятельность преступной группы по распространению запрещённых веществ в теневом Интернете. Силовики предъявили обвинение 10 участникам сообщества.
Также была затронута тема нарушений при отпуске лекарств в аптеках.
Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, с 1 декабря введена уголовная ответственность за безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ. Теперь под санкцию статьи 234 Уголовного кодекса подпадает в том числе сбыт «Прегабалина» и «Тропикамида», — подчеркнул Колокольцев.
Кроме того, присутствующие на встрече отметили важность профилактической работы. Они пришли к выводу о необходимости искать новые подходы к ней.
Ранее NEWS.ru писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин
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