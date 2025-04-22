Зарубившей трех детей в Канске назначили психиатрическую экспертизу Убившей детей жительнице Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве

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Жительнице Канска в Красноярском крае Валентине Мытько, обвиняемой в убийстве своих троих детей, проведут психиатрическую экспертизу, сообщили ТАСС в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, экспертизу будут проводить в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве. Для этого женщину этапируют в столицу.

Экспертизу будут проводить в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве, — сказали в ведомстве.

О зверском убийстве стало известно 14 апреля. Жертвами оказались малыш в возрасте семи месяцев, а также четырех и восьми лет. Еще один мальчик семи лет в этот момент находился в школе. Отмечалось, что женщина не смогла с ним расправиться, так как ей на это не хватило сил.

Женщину должны были допросить 15 апреля, но решили не делать этого из-за ее неустойчивого психоэмоционального состояния. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Известно, что женщина состоит на учете у психиатра. Уголовное дело против нее заведено по статье «Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью». Также следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.