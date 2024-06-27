Зарубила топором и пошла пить пиво: как сибирячка расправилась с дочерьми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

25 июня в Красноярском крае 34-летняя женщина заподозрила супруга в измене и расправилась с собственными детьми, чтобы отомстить ему. Она зарубила младшую дочь топором и ударила ножом в шею старшую. О причинах жестокого убийства — в материале NEWS.ru.

Как произошло преступление

Семейная трагедия разыгралась в поселке Курагино. По данным регионального управления СК, местная жительница ударила топором по голове трехлетнюю дочь, а затем вонзила нож в шею восьмилетней девочке.

В результате младшая дочь умерла от ранений, а старшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным aif.ru, за жизнь девочки сутки боролись врачи. Ее состояние удалось стабилизировать, но ребенок до сих пор находится в реанимации. Третья, шестилетняя дочь женщины также находилась в доме, но не пострадала.

После ЧП соседка вызвала полицию. В момент трагедии супруг подозреваемой находился на работе.

СК завел уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». По данным следствия, женщина пошла на преступление, заподозрив мужа в измене. В момент расправы над детьми она находилась в нетрезвом состоянии.

Сибирячка заявила на допросе, что обнаружила в телефоне супруга интимную переписку. После убийства она села пить пиво и ждала мужа, чтобы показать ему результаты мести.

Что известно о семье, где произошла трагедия

Женщина, которая расправилась с детьми, любит выпить, рассказала NEWS.ru ее соседка.

«Мать детей очень любит выпить, нигде не работает, живет на пособия. В тот день тоже выпила, начала орать, что муж изменяет ей на работе. Я, конечно, не знаю, кто кому изменял, но думаю, что точно не он ей. Детей он очень любит. Она знала и решила ему так отомстить, видимо», — отметила женщина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соседка также сообщила, что в семье часто вспыхивали серьезные скандалы. Мужчине не раз приходилось ночевать у знакомых, потому что жена выгоняла его из дома. По словам соседки, он вполне адекватный, работает на железной дороге. Сейчас, сказала собеседница NEWS.ru, глава семьи находится в депрессивном состоянии. «Переживаем, что наложит на себя руки».

Aif.ru пишет со ссылкой на коллегу отца девочек, что «он упал в обморок, когда узнал о случившемся». Издание также привело мнение родителей детей, которые ходят в один детсад с дочерьми обвиняемой.

«Я эту женщину видела только на детсадовских праздниках. Ребенка обычно в группу папа приводил. Так просто, может, у меня совпадало. Деньги мы собрали и позвонили отцу. Он подавленный, конечно, очень», — сказала представительница родительского комитета детсада Оксана.

Мать ребенка из группы, в которую ходила погибшая девочка, рассказала, что женщина чаще приводила ребенка, чем ее муж. «Она и на все собрания, праздники ходила. Приветливая, улыбчивая. И девочка такая хорошенькая, всегда аккуратно одетая, очень ласковая». Собеседница газеты добавила, что «не видела сама эту женщину пьяной или с перегаром, но знакомые говорят, что последнее время она пила».

«КП в Красноярске» отмечает, что семья не состояла на учете в правоохранительных органах, супруги не были судимы.

«Хорошая! Ой, как утка с утятами. Он (муж подозреваемой. — NEWS.ru) один дом поставил, только крышу нанимали. Все один. А она всю жизнь, они все за ручку — она одного берет, и все пошли», — рассказала в эфире красноярского канала «Енисей ТВ» одна из жительниц Курагинского района.

«Всегда она с ними (с детьми. — NEWS.ru) ходила, гуляла, елки-палки, с коляской. Нормальная, адекватная женщина была. Что случилось — не знаю», — добавил другой местный житель, знавший семью.

На странице женщины в соцсетях есть множество фотографий с дочерьми. Судя по снимкам, семья часто проводила время вместе, мать и дочери ездили отдыхать.

В СК сообщили изданию «Проспект Мира», что муж обвиняемой отрицает факт измены. Но одна из подруг женщины рассказала журналистам, что она знала о неверности супруга, а не просто подозревала его.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как на случившееся отреагировали в парламенте

На трагедию в Сибири отреагировали представители обеих палат федерального парламента. Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что вопрос о необходимости усиления надзора за семьями с детьми ранее выносился на обсуждение.

«Думаю, случившаяся трагедия вновь обращает внимание на несовершенство текущей работы органов опеки. Возможно, назревает необходимость усиления надзора данной сферы, в том числе путем привлечения сотрудников органов опеки к ведению мониторинга так называемых неблагополучных семей», — сказал сенатор.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил NEWS.ru, что под домашним насилием подразумевается исключительно насилие со стороны мужчины, тогда как женщины ни в чем не отстают (по данным исследователей из СПбГУ от 2019 года, доля женщин, пострадавших от семейного насилия, составляет около 75%. — NEWS.ru).

«Ревность, бытовые трудности, „непослушание“ мужа — все это становится причиной для очень тяжелых последствий, а общество этого как будто не замечает. Хотя, по статистике, насилие со стороны женщин, как правило, носит более фатальный характер», — подчеркнул Чернышов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В конце 2023 года жительница Великих Лук Псковской области Дарья С. расправилась с двумя сыновьями в возрасте полутора и четырех лет. По версии следствия, женщина задушила их в квартире. Она оставила тела и переехала с другими детьми в частный дом в деревню Куньинского района Псковской области. Там она убила старшую дочь.

В 2016 году выпал из окна малолетний сын Дарьи С., однако тогда ее не лишили родительских прав. В 2019-м женщину поставили на учет в полиции, но через год сняли. Дарья С. родила младшего сына дома в 2023-м и нигде его не зарегистрировала.

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