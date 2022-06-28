Зарубежным IT-специалистам выдадут ВНЖ в России в упрощенном порядке Путин подписал закон о выдаче зарубежным IT-специалистам ВНЖ в России в упрощенном порядке

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает зарубежным IT-специалистам и членам их семей право на получение вида на жительство в РФ в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительных записках к закону ранее отмечалось, что для некоторых категорий граждан инициатива предусматривает возможность получить вид на жительство без обязательного предварительного разрешения на временное проживание.

Теперь преференции будут распространяться в том числе и на специалистов в IT-сфере, которых привлекают для работы в некоторых организациях, а также на членов их семей.

Ранее статс-секретарь — заместитель главы МВД Игорь Зубов заявил, что на текущий момент в России недостаточно IT-специалистов, ощущается нехватка примерно 170 тысяч работников этой сферы. По его словам, отток программистов из страны произошел на фоне введения западных санкций.